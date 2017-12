In casa Torino M'Baye Niang è, senza dubbio, il giocatore più discusso del momento: l'attaccante, fortemente voluto da Sinisa Mihjalovic la scorsa estate, non sta convincendo e in casa granata si sta pensando all'eventuale cessione, che non potrà però avvenire nella prossima sessione di mercato di gennaio.



Niang è arrivato al Torino da Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare entro il 30 giugno ma, anche se il presidente granata Urbano Cairo riscattasse l'intero cartellino dell'attaccante nelle prossime settimane, una cessione a gennaio sarebbe impossibile per via del regolamento: un calciatore non può giocare con più di due club diversi nella stessa stagione sportiva. Niang, prima di arrivare al Torino, ha collezionato due presenze nei preliminari di Europa League con il Milan (nella doppia sfida con il Craiova): per questo non potrà partire a gennaio.