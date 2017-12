Dopo il deludente pareggio di ieri contro il Genoa, il Torino quest'oggi tornerà subito ad allenarsi al Filadelfia: Sinisa Mihajlovic ha infatti predisposto un allenamento mattutino con inizio alle ore 10. L'allenamento sarà a porte aperte e i tifosi potranno quindi recarsi al Filadelfia per assistere alla seduta di lavoro.



La squadra granata non smetterà quindi di lavorare neanche per l'ultimo giorno dell'anno: d'altronde Moretti e compagni devono iniziare a preparare la partita di mercoledì di Coppa Italia: il 3 gennaio il Torino scenderà in campo nei quarti di finale contro la Juventus e, dopo i deludenti risultati dell'ultimo periodo, dovrà cercare di regalare ai propri tifosi una soddisfazione nel derby.