Tra i vari dubbi di formazione che Walter Mazzarri deve ancora risolvere in vista della partita di domani del suo Torino contro il Crotone, c'è anche quello riguardante chi schierare tra Nicolas Nkoulou e Kevin Bonifazi. Assodato che la formazione granata giocherà con la difesa a tre e che Nicolas Burdisso e Emiliano Moretti sono entrambi sicuri di una maglia da titolare, l'allenatore toscano deve ancora decidere chi sarà il terzino centrale.



Bonifazi è in leggero vantaggio su Nkoulou ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe dopo che, negli ultimi mesi, è stato spesso alle prese con problemi muscolari. Il camerunense invece ha subito un lieve infortunio sabato contro il Cagliari e non è quindi ancora al top della forma.