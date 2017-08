Né Gabriel Paletta, né Lorenzo Tonelli: salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, la difesa del Torino resterà così come è ora. In questi ultimi giorni di mercato il presidente Cairo e il ds Petrachi non cercheranno un nuovo da aggiungere alla rosa di Sinisa Mihajlovic.



La trattativa per il centrale del Napoli, inseguito a lungo dai granata, è quindi tramontata: sarà Danilo Avelar, reinventato difensore centrale da Sinisa Mihajlovic, a completare il pacchetto arretrato. Il brasiliano infatti è stato tolto dal mercato e vivrà la prossima stagione da calciatore del Torino.