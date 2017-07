Il Torino ha respinto l'ultima offerta proveniente dallo Zenit San Pietroburgo per Kevin Bonifazi. E' questa la novità delle ultime ore per quanto riguarda il difensore classe 1996, la società granata, infatti, non vuole privarsi del giocatore prima che questo venga valutato da Sinisa Mihajlovic nel ritiro estivo.



Solamente dopo aver ascoltato il parere dell'allenatore serbo il Torino deciderà se tenere o cedere in prestito (non a titolo definitivo) l'ex Primavera. Bonifazi, oltre che allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, piace anche alla Spal, squadra con cui nell'ultima stagione ha conquistato la promozione in serie A.