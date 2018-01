Per la partita di domenica contro il Sassuolo il neo tecnico del Torino dovrà fare i conti con una serie di assenze per via degli infortuni. Oltre ad Andrea Belotti, ormai ai box da quasi un mese per via di un infortunio al ginocchio, l'allenatore in attacco non potrà contare neanche su Simone Edera, mentre in difesa dovrà fare a meno di un titolare come Lyanco.



A sostituire il Gallo in attacco sarà M'Baye Niang che nelle ultime partite, dopo una prima parte di campionato decisamente insufficiente, ha fornito buone e convincenti prestazioni riuscendo anche ad andare in gol nel match giocato contro il Bologna. Al posto di Lyanco in difesa giocherà invece Nicolas Burdisso.