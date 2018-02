Con l'acquisto di Nicolas N'Koulou il Torino ha fatto un grande affare. Il club granata infatti si è aggiudicato un difensore forte e di affidamento, che in pochi mesi è diventato il leader della difesa del Toro. Non solo, a giugno ci sarà il riscatto già fissato a 3.5 milioni: decisamente poco per un centrale che al momento ne vale quasi 10 in più. Non a caso N'Koulou è finito nel mirino di diversi club: in Italia - riporta Tuttosport - il giocatore è stato sondato da Inter, Napoli e Lazio, all'estero c'è il PSG che vorrebbe riportare il difensore in Francia.