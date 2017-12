Da settimane il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è al lavoro per cercare un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Ma non solo, il dirigente nel mercato di riparazione che sta per iniziare cercherà di portare a termine anche l'acquisto di un nuovo centrocampista.



Con Samuel Gustafson che è sempre più vicino alla Pro Vercelli, l'operazione potrebbe chiudersi la prossima settimana, l'allenatore granata ha bisogno, da un punto di vista numerico, di almeno un centrocampista in più. Ma, le operazioni in entrata in mediana potrebbero essere addirittura due, considerato che ora il Torino è passato a giocare ormai stabilmente con il 4-3-3.