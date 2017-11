In vista della partita di domenica contro l'Inter, Sinisa Mihajlovic sta provando varie soluzioni per il suo Torino, ma anche qualche esperimento: tra questi c'è l'arretramento di Adem Ljajic sulla linea dei centrocampisti.



Difficile che l'esperimento Ljajic-centrocampista venga fatto domenica, in una partita difficile come lo è quella contro l'Inter, per di più giocata a San Siro, ma Mihajlovic potrebbe provare questa soluzione dopo la nuova sosta per le nazionali. Quel che invece è certo è che l'allenatore non rinuncerà mai, se non a causa di squalifica o infortuni, al suo numero 10.