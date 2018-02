L'arbitraggio di Rocchi nell'ultimo Sampdoria-Torino ha fatto molto discutere, tra le tante decisioni contestate del fischietto di Firenze c'è anche il fallo non sanzionato di Bereszyński su Obi che ha costretto il centrocampista granata ad abbandonare il campo prima del previsto.



"Ho preso una botta forte e sono dovuto uscire contro la Sampdoria, mi dispiace che l’arbitro non sia intervenuto - ha spiegato Obi ai microfoni di Torino Channel - in quel momento Bereszyński non avrebbe mai potuto prendere la palla, quello mi ha condizionato e non sono riuscito più a continuare la gara. Ora sto molto meglio, stamattina sono rientrato con la squadra e spero di recuperare al massimo per domenica. Sono tornato subito col gruppo, sto bene, la botta è stata assorbita".



Obi ha poi parlato anche della partita contro l'Udinese. "Sicuramente la partita con l’Udinese è la più importante adesso per noi. Abbiamo gli stessi punti in classifica e dobbiamo cercare di vincere anche questa gara se vogliamo continuare il nostro cammino verso l’obiettivo. Loro sono in un buon stato di forma, giocano bene a calcio. Dobbiamo essere bravi e stare attenti. Adesso noi dovremmo cercare di vincere il più possibile, iniziando da questa gara contro l’Udinese".