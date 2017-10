Se contro il Cagliari il Torino non fosse riuscito a ottenere quella vittoria che mancava da oltre un mese, Sinisa Mihajlovic avrebbe rischiato fortemente l'esonero. La partita contro i sardi non si era messa subito bene per la squadra granata che, alla mezz'ora del primo tempo, si è trovata in svantaggio a causa della rete di Barella. Falque ha poi realizzato il gol dell'1-1 dieci minuti dopo, ma il pareggio non sarebbe bastato comunque a Mihajlovic.



Nel secondo tempo il tecnico ha indovinato la sostituzione che gli ha permesso di restare alla guida del Torino: fuori Acquah, dentro Obi. In appena cinque minuti il nigeriano ha prima colpito un palo esterno, poi ha segnato la rete del definitivo 2-1 che ha permesso al Torino di tornare alla vittoria e a Mihajlovic di salvare la propria panchina.