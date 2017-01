Il Torino sfida la Roma per il centrocampista del Bologna, Donsah. Secondo Tuttosport, i dirigenti granata hanno messo gli occhi in prospettiva futura sull'ala Ragusa del Sassuolo e sul portiere serbo classe 1997 Milinkovic-Savic (fratello del centrocampista della Lazio) che gioca in Polonia al Lechia Gdansk. Intanto dallo Standard Liegi arriva il giovane centrocampista belga Remacle.

In uscita l'attaccante venezuelano Josef Martinez va a giocare negli Stati Uniti all'Atlanta United in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di dollari.