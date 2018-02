Quattro gol in campionato, uno in Coppa Italia, e soprattutto una costanza di prestazioni che negli ultimi anni non era mai riuscito ad avere a causa dei numerosi problemi muscolari: si può riassumere così la buona stagione che sta vivendo Joel Obi fino a questo momento. Una serie di ottime prestazioni che non sono passate inosservate neanche all'estero.



Secondo quanto riportato da Torino Granata, Joel Obi sarebbe infatti finito nel mirino di diverse squadre inglesi e portoghesi. Già nel mercato di gennaio il Benfica aveva fatto un sondaggio per lui, ma il presidente Urbano Cairo non aveva nemmeno voluto aprire una trattativa.