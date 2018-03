Domenica contro la Fiorentina al Grande Torino è andato in scena uno sciopero del tifo: per quasi tutta la partita i tifosi granata sono rimasti in silenzio in segno di protesta, fatta eccezione per alcuni cori in onore di Davide Astori e per quelli di contestazione alla squadra e al presidente Urbano Cairo.



Nel capoluogo piemontese si respira un clima di tensione e nervosismo che, dopo la sconfitta del Torino contro la Fiorentina (il quarto ko consecutivo) è stato ancora più alimentato: per questo motivo il tecnico granata Walter Mazzarri, a differenza di quanto fatto nelle scorse settimane, ha deciso di chiudere le porte del Filadelfia per l'allenamento di domani, il primo della settimana. La paura di una contestazione da parte dei tifosi era troppo forte.