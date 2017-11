Per Cristian Ansaldi questo è un momento d'oro. Il terzino, ristabilitosi dall'infortunio, è subito tornato titolare nel Torino giocando ottime partite: una settimana fa contro il Cagliari è stato il migliore in campo, ieri contro l'Inter, spingendo con continuità sulla propria fascia, ha creato più di un problema alla difesa avversaria.



Ora per Ansaldi è arrivata anche la convocazione nella nazionale Argentina. Il ct Jorge Sampaoli ha infatti chiamato il terzino del Torino per le partite contro Russia e Nigeria dell'11 e del 14 novembre. L'ultima presenza del difensore con l'albiceleste è datata 18 novembre 2014: Argentina-Portogallo 0-1.