C'è delusione in casa Torino dopo la sconfitta di ieri al Bentegodi contro il Verona. I tifosi granata si aspettavano una prestazione e un risultato diverso dopo la sconfitta nel derby, soprattutto considerato che Andrea Belotti e compagni hanno trovato di fronte una squadra tecnicamente inferiore come lo è quella gialloblù. Da oggi, fino a mercoledì, Daniele Baselli e Antonio Barreca potranno ritrovare entusiasmo grazie alla maglia Azzurra.



I due calciatori granata stanno infatti lavorando agli ordini del ct Gigi Di Biagio nel ritiro di Coverciano dove oggi è cominciato lo stage della Nazionale. Alle tre giornate in Azzurro avrebbe dovuto partecipare anche Kevin Bonifazi ma il difensore si è infortunato in uno degli ultimi allenamenti.