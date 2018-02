Sembra sempre più improbabile che Samuel Gustafson rinnovi il proprio contratto con il Torino. Il centrocampista svedese, attualmente in prestito al Perugia in serie B, è stato portato lo scorso anno sotto la Mole dal direttore sportivo Gianluca Petrachi. Nella sua esperienza in granata non è però mai riuscito a convincere e, dopo averlo ceduto in prestito nell'ultima sessione di mercato, il Torino ora sembra intenzionato a svincolarlo a fine stagione.



Il contratto di Gustafson con la società granata scadrà il prossimo 30 giugno, per il momento le trattative per il rinnovo non sono neanche iniziate e sembra difficile che possano decollare nelle prossime settimane.