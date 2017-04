Con ogni probabilità Samuel Gustafson la prossima stagione non vestirà più la maglia granata. Il centrocampista svedese quest'anno, nelle poche occasioni che Mihajlovic gli ha concesso, ha dimostrato di possedere buone qualità tecniche ma ha bisogno di giocare con continuità per crescere e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Torino.

Ecco perché l'idea della società granata è quella di cedere il giocatore in prestito la prossima estate a qualche club che gli consentirebbe di avere più spazio. Ma, prima della cessione a titolo temporaneo, a Gustafoson verrà rinnovato il contratto attualmente in scadenza nel 2018.