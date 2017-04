Il Torino e i suoi tifosi possono sperare in quello che al momento sembra essere soltanto un sogno irrealizzabile, ovvero che Joe Hart possa vestire la maglia granata anche nella prossima stagione. Una delle squadre che sembravano essere maggiormente interessate al portiere inglese, ovvero il Liverpool, si è defilata, come ha ammesso anche il tecnico Jurgen Kloop.

"Non sono solito parlare dei giocatori delle altre squadre - ha dichiarato l'allenatore tedesco - ma in questo caso si può fare un’eccezione. Hart è un portiere fantastico, l’estremo difensore della nazionale inglese. Ha grandissime qualità, così come le hanno i nostri attuali portieri. Al momento non fa al caso nostro, non lo sarà neanche in futuro. I nostri portieri sono già molto forti“.