Giannelli Imbula e Nathaniel Chalobah, il primo di proprietà dello Stoke City, il secondo del Chelsea: secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, sono loro i due rinforzi chiesti da Sinisa Mihajlovic a Urbano Cairo per il centrocampo del suo Torino.



Per poter riuscire ad ottenere la qualificazione ad una competizione europea nella prossima stagione, il tecnico granata ha chiesto giocatori di qualità, che possano far fare il salto di qualità alla squadra. Per riuscire ad arrivare ad Imbula il Torino dovrà spendere non meno di 15 milioni di euro, mentre sembra più facile la trattativa per Chalobah: il Chelsea potrebbe infatti cedere il calciatore inglese con la formula del prestito.