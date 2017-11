Buone notizie per Sinisa Mihajlovic in vista della partita di domenica contro l'Inter: Kevin Bonifazi potrebbe tornare a disposizione. Il difensore aveva subito un infortunio di natura muscolare sabato scorso, nell'allenamento di rifinitura prima di Torino-Cagliari: un ko che lo ha costretto a rimandare l'esordio in serie A che avrebbe dovuto avvenire proprio contro i sardi.



Ora Bonifazi sta meglio e contro l'Inter potrebbe tornare almeno nell'elenco dei convocati. In difesa Mihajlovic dovrà invece ancora fare a meno di uno dei suoi titolari: Lyanco. Il brasiliano, infortunatosi alla caviglia circa venti giorni fa, tornerà a disposizione dell'allenatore solamente dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali.