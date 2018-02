Tra gli obiettivi di mercato del Torino nell'ultima sessione di mercato c'era anche Diego Laxalt, esterno uruguaiano di proprietà del Genoa. La trattativa tra le due società non è andata in porto a causa delle alte richieste economiche dei dirigenti rossoblù, ma quelli granata non hanno perso le speranze di portare il giocatore sotto la Mole e, la prossima estate, i contatti tra i due club sono destinati a riprendere.



Per riuscire a portar alla corte di Walter Mazzarri l'esterno uruguaiano, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovranno però riuscire a battere la concorrenza dell'Inter, altra squadra che ha messo nel mirino il giocatore.