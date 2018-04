Tra i giocatori in scadenza di contratto con il Torino c'è anche il terzino sinistro Cristian Molinaro, ieri in campo per tutti i novanta minuti contro la Lazio. Il trentaquattrenne difensore (35 anni il prossimo luglio) sta disputando la sua quarta stagione con la maglia granata, ma questa potrebbe essere anche l'ultima.



Per il prossimo campionato Walter Mazzarri vorrebbe infatti poter disporre di nuovi innesti sulle corsie esterne e a sinistra il calciatore che il tecnico ha richiesto è Diego Laxalt del Genoa, giocatore che il Torino aveva già seguito nella sessione di mercato di gennaio.