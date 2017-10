All'indomani della sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, il ds del Torino Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di Torino Channel parlando del doppio confronto avuto con l'allenatore Sinisa Mihajlovic, il primo ieri sera al Franchi, il secondo questa mattina a margine dell'allenamento: "I confronti si fanno anche in famiglia, quando magari c'è un figlio che non si comporta bene. Naturalmente qua tutti siamo in grado di farci un esame di coscienza e di di dire "bisogna fare di più". Ma bisogna fare di più con i fatti, non con le parole. Di parole se ne sono già dette tante. È da qualche match che non funziona qualcosa di importante, la squadra si deve ritrovare dal punto di vista della mentalità, deve tornare a volere a tutti i costi i risultati. Se tu ci metti quella voglia, quella sana di cattiveria di ottenere il risultato, allora viene fuori quella qualità che quest'anno abbiamo anche detto di avere più degli altri anni".



"Questa è una squadra che pensa che mettendoci quella qualità in più può vincere le partite in automatico, ma è il contrario, se non ci metti l'ardore sono gli altri a vincere - ha continuato Petrachi tornando a parlare del conlloquio avuto con l'allenatore - l'ho detto a Mihajlovic ieri, l'ho ribadito stamattina. E' da qualche partita che vedevo che mancava questa cattiveria, pensavo di essere esagerato io, di essere io di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Invece purtroppo avevo ragione. Ma siamo in gradi ripartire: dal primo all'ultimo devono dare qualcosa in più. Basta chiacchiere, l'atteggiamento deve venire dal campo. L'anno scorso contro Roma e Fiorentina potevamo anche perdere ma abbiamo sempre inseguito la vittoria. Questo tipo di spirito deve ripresentarsi, altrimenti non facciamo tanta strada".



Infine, Petrachi ha anche parlato del possibile ritorno in campo di Belotti contro il Cagliari. "Belotti? Se non si sente il ginocchio completamente stabile, è evidente che ci vuole cautela. Se si sente di giocare allora c'è da capire solamente quanto può durare in campo, se sessanta o ottanta o novanta minuti. Personalmente l'ho visto bene, ma tutti dobbiamo avere il buon senso di capire che se va in campo".