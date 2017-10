Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, parla ai microfoni di Premium prima del match con la Roma: "Al di là del modulo, se il Toro gioca con quella cattiveria agonistica possa anche supportare con quattro giocatori prettamente offensivi. Se non ci mettiamo quella cattiveria rischiamo contro chiunque".



Belotti pronto per il playoff mondiale della Nazionale?

"Io sono molto ottimista sul fatto che il ragazzo sta facendo cose importanti. La sua cicatrizzazione sta avvenendo in maniera veloce e lui è un ragazzo che si applica tantissimo. L'importante è non aver perso massa muscolare. Ieri ha fatto una valutazione ed è stato trovato molto bene. Il campo è la prova del nove ma sicuramente qualche speranza c'è".