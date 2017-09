Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, parla a Premium Sport prima della sfida con la Juve: "Abbiamo cercato di fare un mercato importante e soprattutto non abbiamo ceduto i nostri pezzi pregiati come Belotti, Iago Falque e Baselli. Ma abbiamo cercato anche di prendere profili importanti per alzare l’asticella. Derby alla pari con la Juventus? Io sono arrivato 8 anni fa in Serie B e non c’era il derby purtroppo. Poi col passare degli anni abbiamo preso sempre più consapevolezza. I primi anni eravamo quasi una vittima sacrificale mentre negli ultimi due anni ce la siamo sempre giocata alla grande e speriamo di riuscire a fare qualche partita che possa dare una soddisfazione importante alla nostra tifoseria. Nuova mentalità con Mihajlovic? Rispetto allo scorso anno si è partiti con un equilibrio diverso ma sulla consapevolezza mentale ha inciso molto Mihajlovic. La sua mentalità è vincente, gioca sempre per cercare i tre punti e il modulo offensivo dimostra questo".