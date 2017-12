Non è più un mistero che il Torino sia alla ricerca di un nuovo vice-Belotti dopo la bocciatura di Umar Sadiq, Tra i centravanti che il presidente granata Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi stanno maggiormente seguendo c'è Giampaolo Pazzini dell'Hellas Verona. Tra le due società ci sono già stati dei contatti e non è da escludere uno scambio di giocatori.



Anche il Verona, infatti, è alla ricerca di nuovi attaccanti da mettere a disposizione del tecnico Fabio Pecchia per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Piace il granata Lucas Boyé, attaccante argentino già cercato la scorsa estate e che al Torino è chiuso da una folta concorrenza. Il numero 31 granata potrebbe quindi trasferirsi in prestito al Verona e al suo posto potrebbe arrivare Pazzini.