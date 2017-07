Giorno di presentazioni in casa Torino, non di qualche nuovo calciatore, ma delle nuove maglie. Prima dell'inizio dell'amichevole contro l'Olginatese, sono infatti state presentate le nuove divise di gioco negli scorsi giorni era già stata svelata la prima, interamente di colore la granata, la seconda invece è bianca con le maniche granata, non c'è più quindi la banda diagonale in omaggio al River Plate, la terza è di color ocra. È questa la grande novità: è la prima volta infatti che il Torino ha una casacca di questo colore.



A presentare le nuove divise erano presenti il dg granata Antonio Comi e il dottor Ancora di Cairo Coomunication. Oltre a loro presenti anche i rappresentati dei principali sponsor: il commendator Beretta, Dell'Agnola di Suzuki, Fulgenzi di Robe di Kappa, Piovano di Inalpi, Milani di Galletto Vallespluga.