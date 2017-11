Che il Torino sia alla ricerca di un attaccante che prenda il posto di Umar Sadiq (il nigeriano a gennaio rientrerà alla Roma, squadra che ne detiene il cartellino) non è certo più un mistero, come non lo è il fatto che al ds granata Gianluca Petrachi piaccia Ilija Nestorovski del Palermo. La novità è invece rappresentata dal fatto che il presidente Urbano Cairo è pronto a formulare un'offerta alla società rosanero per avere l'attaccante macedone il primo possibile.



Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Torino sarebbe pronto a offrire 7 milioni di euro ai siciliani per assicurarsi Nestorovski. I granata vorrebbero infatti concludere l'operazione di mercato già nei primi giorni di gennaio, in modo che il macedone abbia il maggior tempo a disposizione possibile per ambientarsi nella nuova squadra.