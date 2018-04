Se c'è un giocatore che merita la palma di migliore di in campo in Torino-Inter questo è sicuramente Salvatore Sirigu. Il portiere granata ha mantenuto la propria porta inviolata compiendo una serie di grandi interventi: eccezionale, il colpi di reni sulla conclusione in girata di Mauro Icardi nel primo tempo. Un Sirigu in questo stato di forma non può che merita un'occasione anche in Nazionale.



L'ultima apparizione di Sirigu con la maglia dell'Italia è stata nell'Europeo del 2016 con Antonio Conte commissario tecnico, Gian Piero Ventura (ieri in tribuna ad assistere a Torino-Inter) non lo ha invece mai convocato, chissà se ora con il nuovo ct riuscirà a tornare a far parte del gruppo azzurro? Ieri, ma non solo, ha dimostrato di meritarlo.