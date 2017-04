Secondo Tuttosport, uno dei problemi da risolvere riguarda Martin Remacle, il giovane centrocampista centrale belga ingaggiato dal Torino a gennaio e ormai rimpallato tra la prima squadra e la Primavera granata. Tre presenze e uno spezzone con i ragazzi di Coppitelli, senza incantare. E tanti allenamenti in prima squadra, senza però decollare. Il futuro, la gestione e in particolare la crescita di questo diciannovenne sono motivi di discussione, nel Torino: disperdere l’investimento sarebbe masochistico, ma sempre con la consapevolezza che, al momento, Remacle dovrebbe mangiare ancora tante pagnotte in Primavera, prima di tutto. Però, evidentemente, Coppitelli non lo vede abbastanza: tanto che lo ha escluso dal torneo di Viareggio (sono stati altri i 3 fuoriquota portati in Toscana dal tecnico dei baby granata.