Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte a oltre seicento spettatori. Sinisa Mihajlovic ha diretto un allenamento durato due ore e trenta minuti: dopo la prima parte di lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno eseguito esercizi a tema e poi chiuso l’odierna sessione con una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Terapie per Ansaldi e Ljajic, programma differenziato per Bonifazi mentre Lyanco ha proseguito la riabilitazione post trauma contusivo/distorsivo al piede sinistro. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica pomeridiana a porte chiuse, in preparazione alla partita di sabato 30 dicembre contro il Genoa.