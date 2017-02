Per la prossima partita di campionato, quella contro il Pescara, Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di due dei suoi centrocampisti titolari: Mirko Valdifiori e Daniele Baselli, entrambi i giocatori sono stati infatti fermati per un turno dal Giudice sportivo. Il tecnico del Torino potrà però contare su un ritorno: quello di Afriyie Acquah.

Terminata la Coppa d'Africa con la delusione per il quarto posto ottenuto dal suo Ghana, Acquah è ora rientrato in Italia ed è pronto a dare il proprio contributo per la causa granata.