Tomas Rincon, ex centrocampista della Juventus ora al Torino, ha spiegato ai microfoni del sito ufficiale granata il suo arrivo al Toro, ma anche la situazione con i bianconeri: "Sia Mihajlovic sia Mazzarri sono dotati di grande esperienza, ma il nuovo allenatore ha dato quella sicurezza difensiva che prima un po’ ci mancava. E pure sulla parte atletica ci sono differenze con il passato: ora c’è molta più attenzione su questo aspetto. Da quando ho lasciato la Juventus ho sempre avuto contatti con colleghi e personale che lavorano lì. Ormai però sono tutto granata e dei bianconeri non sento più quasi nessuno, comunque ho vissuto la stracittadina da entrambe le parti molto intensamente. Sono due club con tanta storia alle spalle, è stato gratificante aver giocato per tutti e due, anche se ora naturalmente penso solo al Toro.



L’Europa? Possiamo farcela. Penso di poter fare molto meglio di così, sto lavorando sodo per arrivare presto al top della condizione".