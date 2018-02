Potrebbe essere molto meno grave del previsto l'infortunio occorso a Tomas Rincon nella partita di sabato tra il suo Torino e la Sampdoria. Il centrocampista venezuelano sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave“. Domani il calciatore si sottoporrà comunque a degli esami strumentali per verificare la reale entità dell'infortunio.



Per la partita di domenica contro l'Udinese Walter Mazzarri a centrocampo dovrà fare e meno anche di Afriyie Acquah, espulso contro la Sampdoria e che sarà quindi squalificato nella prossima giornata di campionato. Domani, oltre alle condizioni di Acquah, verranno valutate anche quelle di Obi, anche lui uscito per infortuni nell'ultima gara.