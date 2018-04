Per la partita di domenica del suo Torino contro l'Inter, Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Tomas Rincon: il mediano venezuelano, che in questa stagione si sta rivelando un prezioso recupera palloni, è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice sportivo dopo il cartellino giallo ricevuto ieri contro il Crotone (era diffidato).



Contro l'Inter al posto di Rincon il favorito ad una maglia da titolare è Afriyie Acquah. Il centrocampista ghanese è il giocatore che per caratteristiche assomiglia di più al numero 88 granata e per questo è favorito per un posto da titolare sia su Mirko Valdifiori che su Joel Obi. A centrocampo è invece sicura la presenza dal primo minuto di Daniele Baselli.