Sistemata la questione portiere con l'arrivo di Salvatore Sirigu, in casa Torino si sta ora pensando a come rinforzare gli altri reparti. Per quanto riguarda il centrocampo, tra i giocatori che più piacciono al ds granata Gianluca Petrachi c'è Giannelli Imbula, mediano francese di proprietà dello Stoke City.



Dopo i contatti delle scorse settimane, il dirigente granata è tornato alla carica per il centrocampista che è stato messo sul mercato dai dirigenti dei Potters. Nell'anno e mezzo passato in Premier League, Imbula non ha reso secondo le aspettative, considerando anche il fatto che era stato acquistato dal Porto per circa 25 milioni di euro. Il Torino vorrebbe ora prendere Imbula con la formula del prestito con diritto di riscatto a cifre però notevolmente inferiori a quelle spesso nel gennaio del 2016 dallo Stoke City.