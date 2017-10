La prima partita senza Andrea Belotti non è andata come i tifosi del Torino si aspettavano: un deludente 2-2 contro il Crotone raggiunto solo in pieno recupero grazie ad un colpo di testa di Lorenzo De Silvestri. Tra i vari aspetti negativi della partita c'è anche la prestazione non sufficiente di Umar Sadiq, il giocatore che ha sostituito il Gallo.



Prendere il posto in campo, seppur temporaneamente, di un giocatore come il numero 9 granata non è affatto semplice, soprattutto per le responsabilità che il ruolo di vice-Belotti comporta. Il giovane centravanti nigeriano ha mostrato di avere ottime potenzialità ma di essere ancora acerbo, gli serve ancora tempo per crescere come calciatore, ha bisogno di più spazio e magari meno responsabilità. Per questo per il momento è solamente rimandato, ma per poter far meglio nelle prossime partite deve essere maggiormente aiutato dai compagni più esperti.