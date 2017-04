Noi siamo allo stadio, io a fare il tifo e babbo a studiare i suoi prossimi avversari #derbyincasabonucci pic.twitter.com/osobTrAoiI — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 29 aprile 2017

, una sfida che non ha niente da dire per la classifica, ma che mette in mostra due degli attaccanti più interessanti dell'intera: da una parte Andreae dall'altra Patrick. Il Gallo granata è l'idolo di Lorenzo, figlio di, simbolo e pilastro della, l'altra metà di. E sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino spunta proprio il centrale bianconero con Bonucci jr, ovviamente in maglia granata. A una settimana dal derby, che per Bonucci sarà anche una sfida in famiglia.