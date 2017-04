Lo stato di forma attuale e i precedenti sono dalla parte del Torino, così come le quote sulla sfida di sabato contro la Sampdoria. Si gioca all’Olimpico, dove i granata hanno vinto le ultime due partite con i blucerchiati: in più, il tabellino recente dice che il Toro è in serie utile da 5 turni, mentre la Samp è reduce da due ko di fila. Sul tabellone 888sport.it i granata partono in netto vantaggio, a 1,65. Si punta a 4,10 sul pareggio, mentre il colpo della Samp è piazzato a 5,25.