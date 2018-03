Il Torino guarda in casa Benevento. Come scrive Tuttosport, nel mirino granata ci è finito Sandro, centrocampista brasiliano di proprietà dell'Antalyaspor. In prestito con diritto di riscatto, in caso di cessione con le Streghe tornerà in Turchia, con un'offerta di 3 milioni di euro si può liberare. Se, invece, il Benevento dovesse riscattare l'ex Tottenham, l'offerta dovrà essere più alta, intorno ai 5 milioni.