Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic non è l'unico componente della famiglia Milinkovic-Savic che in questa stagione si è fatto notare. Pur avendo avuto finora molto meno spazio, se non in Coppa Italia, anche il fratello Vanja è riuscito a farsi conoscere.



Classe 1997 il portiere del Torino è sicuramente un giovane con grandi potenzialità che ha di fronte a se un futuro roseo, in granata però è chiuso da Salvatore Sirigu che, domenica dopo domenica, sta dimostrando di essere uno dei migliori estremi difensori del campionato. Se Sirigu, così come sembrerebbe al momento, verrà confermato come portiere titolare anche nella prossima stagione, che ne sarà di Milinkovic-Savic? L'intenzione del Torino è quella di confermare anche il giovane estremo difensore serbo che, anche nel prossimo campionato, dovrebbe quindi essere il vice del più esperto collega.