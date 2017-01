. Come riporta Tuttosport, ci sono da registrare le dichiarazioni dello stesso giocatore, possibile partente già nel mercato invernale: "E' una buona cosa essere un giocatore chiacchierato sul mercato. Significa che molti club chiedono di te. Il vero problema sarebbe l'opposto! Io comunque sto bene a Valencia: non voglio fuggire, ma dare un contributo, lavorare, affinché la squadra torni in una buona posizione di classifica. Nel caso, dipenderà dalle scelte della mia società. Se dovessi partire, mi auguro che la destinazione sia un altro grande club. Ho già giocato in Germania, nel Werder Brema. Poi in Francia e ora in Spagna.”. Recentemente Abdennour è stato accostato al Torino.