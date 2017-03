L'ex attaccante Kezman, agente del giovane portiere serbo Milinkovic-Savic, ha dichiarato a Tuttosport: "Insieme con i vertici del Torino, Mihajlovic è stato fondamentale per la trattativa che ha portato Vanja in granata. Sappiamo bene quanto l’allenatore lo stimi. Non ha avuto dubbi a puntare su di lui. Per Vanja è stato fondamentale sapere che un tecnico suo connazionale tanto bravo, oltretutto con alle spalle una stupenda carriera da calciatore, desiderava così tanto averlo in squadra. Non possiamo che ringraziare la società e Sinisa per la loro fiducia. Vanja saprà ripagare tutto sul prato. Con Miha potrà crescere bene, in un ambiente sereno. Sinisa è l’allenatore giusto, crede nei giovani, non ha paura a lanciarli. Il Toro è l’ideale per Vanja".



"Il Donnarumma del Toro? Sì, evocativamente si può dire così. Vanja ha qualità tecniche e caratteriali eccezionali. Tra qualche anno diventerà uno dei migliori portieri d’Europa. Oltre al fisico, che gli permette di coprire alla grande la porta, di incutere timore negli avversari e di svettare sulle palle alte, Vanja ha un magnifico senso della posizione. Si trova sempre al posto giusto nel momento giusto: e per un portiere significa essere già a metà dell’opera. Poi ha anche molta tecnica, è bravo nelle uscite come nei tuffi. Ed è un duro. Non ha paura di niente. In campo è sempre razionale, lucido: non perde la calma. Sa reggere le pressioni. E ha tanta voglia di emergere. Non a caso è anche il titolare dell’Under 21 serba. Giusto in questi giorni in Nazionale ha disputato due ottime partite. E’ già molto maturo. Ha 20 anni, ma è come se ne avesse 25. Vanja si presenterà a Torino con grandissime motivazioni, ma anche tanta umiltà. E’ pronto a fare il 1° come il 2° portiere. Sa stare al suo posto. E’ giovane, dovrà meritarsi tutto, come è giusto che sia. Imparerà, crescerà ancora. E sono certo che il suo valore emergerà presto. Stupirà tutti anche in Italia, come suo fratello Sergej".