In tutto il girone di ritorno il Torino non ha potuto contare su Lyanco, promettentissimo difensore brasiliano (classe 1997) che è stato fermato da un grave infortunio al piede. Direttamente dal Brasile, dove si sta curando, il centrale ha parlato delle sue condizioni al sito del San Paolo, sua ex squadra.



"San Paolo mi ha aperto le porte e mi ha accolto. Mi sento bene qui, come se fossi a casa, e lavoro con grandi professionisti. Sono fiducioso - ha dichiarato Lyanco - È un infortunio noioso, ma ora sto molto meglio. Purtroppo questo mi ha ostacolato perché mi ero già adattato al calcio italiano, ma presto sarò pronto per tornare in campo. Il mio rapporto con San Paolo è fantastico. Va oltre qualsiasi cosa. Ho molti amici a San Paolo ed è stato bello incontrare persone come Lucas Fernandes e Lugano. Ho ottimi ricordi del club e sono sempre un tifoso".