Nicolas N'Koulou è il giocatore del Torino che più si sta mettendo in luce in questa stagione: il difensore camerunense è tornato a giocare agli alti livelli di qualche anno fa, quando indossava la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il centrale è attualmente di proprietà dell'Olympique Lione ma il presidente granata Urbano Cairo può riscattare il suo cartellino per 3.5 milioni di euro.



Sul fatto che l'opzione per il riscatto venga esercitata in casa Torino non sembrano esserci dubbi, ma non è scontato il fatto che N'Koulou resti alla corte di Walter Mazzarri: molto dipenderà dalla posizione in cui la squadra granata terminerà il campionato. Se il Toro non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Europa League il difensore potrebbe partire: Inter e Napoli sono alla finestra.