Nè il Torino, nè il Bologna e nemmeno Godfred Donsah. Nessuna delle tre parti in causa dell'operazione che dovrebbe portare a Torino il centrocampista ghanese è vicina a trovare un'intesa per chiudere l'operazione. Da un lato c'è una proposta del Torino troppo bassa, dall'altra c'è la necessità del Bologna di incassare una cifra importante dopo il no di Verdi al Napoli. Il problema più grande è però la richiesta sull'ingaggio dello stesso centrocampista il quale, secondo Tuttosport, chiede uno stipendio da oltre 1 milione a stagione, cifra vicina al massimo salariale percepito oggi da giocatori come Belotti e Ljajic.