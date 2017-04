Tra i giocatori del Torino che più si sono messi in luce in questa stagione c'è Davide Zappacosta che è diventato anche il terzino destro titolare della nazionale italiana. Sul numero 7 granata hanno posato i propri occhi diversi club, tra cui anche il Chelsea, per questo motivo Urbano Cairo, come riporta Toro.it, è al lavoro per rinnovare il contratto del giocatore.

Al momento Zappacosta è legato al Torino fino al 30 giugno 2019 e il suo stipendio è di 600.000 euro a stagione.