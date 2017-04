Stephan El Shaarawy è un vecchio pallino di Urbano Cairo, al presidente del Torino non dispiacerebbe affatto veder giocare l'attaccante di origini egiziane nella propria squadra. Negli scorsi giorni il club granata aveva anche fatto un sondaggio per il calciatore della Roma in vista della prossima giornata ma la pista che porta ad El Shaarawy si sta velocemente raffreddando.

Come dichiarato anche dal procuratore Federico Pastorello, l'attaccante al momento non è intenzionato a lasciare il club giallorosso. Sembra quindi che Torino dovrà guardare altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo.