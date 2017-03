Contro la Lazio nel Torino si è rivisto in campo, dopo sei mesi dall'infortunio patito al ginocchio, Cristian Molinaro. Mihajlovic ha fatto giocare il terzino per tutto il secondo tempo, nell'inedita posizione di ala sinistra.

In queste ultime giornate di campionato Molinaro cercherà di ritagliarsi ulteriore spazio, in ballo c'è anche il suo futuro: il contratto del terzino andrà infatti in scadenza a giugno e al momento il Torino non sembra intenzionato a rinnovarglielo. Queste ultime partite potranno essere per Molinaro l'occasione per far cambiare idea ai dirigenti granata.